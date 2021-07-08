Украина сделает непозволительную политическую ошибку в случае, если внедрит акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине, что является нарушений предоставленных государством, в частности Кабинетом министров Украины гарантий иностранным инвесторам.

Об этом заявили представители посольств и европейских организаций, которые обсуждали вопрос внедрения «зеленого» акциза в Украине.

В частности, Рута Балтаус, группа поддержки Украины в ЕС заявила, что утратила стратегическое виденье развития сектора энергетики.

«Если сектор ВИЭ прекратит своё развитие, то как правительство будет выполнять Энергетическую стратегию, особенно в контексте будущей сертификации рынка на соответствие рыночным правилам функционирования?», - заявила она.

По мнению Руты, то, что решение о принятии зелёного акциза уже политически согласовано вызывает недоумение у инвесторов и международных финансовых организаций.

Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Представительства ЕС, отметил, что правительство должно понимать, к каким последствиям может привести непродуманное решение по акцизному сбору для сектора ВИЭ.

При этом Джеофф Берлин, со-глава Ukraine Power Resources, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие к себе со стороны американских инвесторов.

«Президент должен понимать, что он не имеет права так обращаться с американскими инвесторами в зелёную энергетику и ожидать их позитивное отношение к себе», - заявил Берлин.

В свою очередь, Советник по вопросам торговли посольства Канады Адам Барболе подытожил, что Кабинет министров Украины игнорирует единый голос всех посольств, что не позволительно для государства.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).