Национальный регулятор НКРЭКУ целенаправленно доводит до банкротства украинских производителей электроэнергии, чтобы с 1 октября восстановить импорт тока из Беларуси и России

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Сейчас лоббисты российского тока в парламенте вместе с НКРЕКП делают все для того, чтобы уже с 1 октября все-таки возобновить закупку электричества, в том числе, с АЭС режима Лукашенко. Для этого они целенаправленно доводят до банкротства украинские электростанции, чтобы осенью на полную мощность и начать поставки тока из России и Беларуси», - отметил нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что возобновление импорта российско-белорусского тока с 1 октября будет не только катастрофой для энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешне-политическим позициям Украины.

"Именно благодаря нашим усилиям Верховная Рада приняла закон о запрете преступного импорта. И несмотря на колоссальное сопротивление, мы заставили НКРЭКУ выполнить закон и в мае остановить поставки», - добавил Наливайченко.

Напомним, 8 июля премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Украина отказалась от импорта электрической энергии с Белорусской АЭС.

С января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн.

26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона, остановила его лишь на 4 месяца до 1 октября 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады.