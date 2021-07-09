Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины просит Кабинет Министров не допустить увеличения тарифа на перевозки угля железнодорожным транспортом, что приведет к срыву подготовки к отопительному сезону.

Об этом говорится в заявлении ФРУПЕК.

«Призываем соответствующие государственные органы, Правительство, Мининфраструктуры, представителей АО «Укрзализныця» безотлагательно вмешаться в ситуацию, не допустить срыва подготовки Украины к осенне-зимнему периоду и стабилизировать работу предприятий угольной и энергетической отраслей», - говорится в заявлении.

В ассоциации отметили, что за убыточности производства электроэнергии, ТЭС оказались не в состоянии выделять средства как на ремонт и подготовку оборудования к отопительному сезону, так и накопления на складах и перевозке угля, которое сегодня осуществляет АО «Укрзализныця».

"По данным ФРУПЕК, только в июле этого года, из-за кризисной ситуации в энергетике, перевозка угля по железной дороге снизится на 300 тыс. тонн. Это эквивалентно снижению тарифных платежей для АО «Укрзализныця» на 40-50 млн грн., а в случае сохранения такой тенденции, снижение платежей может составить 150 млн грн», - говорится в заявлении.

В ФРУПЕК отметили, что промедление или игнорирование проблем отрасли лишь обострит и без того критическую ситуацию в энергетическом секторе.

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус»дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванного спекуляциями на рынке на сутки вперед. Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

В начале июля цена на РДН упала до исторического минимума 40 коп./ кВт час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед.