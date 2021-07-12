Глобальная Великобритания – теперь так звучит идея политики и дипломатии британцев. Подробнее об этом рассказал философ, политолог Андрей Ермолаев в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По словам политолога, в 2021 году Джонсон закончил работу над концептом, который показывает подходы Британии как игрока в глобальном смысле этого слова. «Но мы отдаем себе отчет в том, что как глобальный игрок Британия будет играть с Соединенными Штатами вот в этом бритамериканском дуэте», - комментирует он.

По мнению Ермолаева, в этой ситуации нужно видеть новые ресурсы и возможности. Прежде всего, объясняет он, речь идет о старой британской дипломатии, которая охватывает и Ближний Восток, и Малую, Среднюю и Юго-Восточную Азию вместе с Китаем, и Центральную Европу, а теперь - Украину.

Политолог подчеркивает, что британцы в этом плане имеют уникальные возможности. «Вековой опыт Великобритании крайне нужен сейчас переживающим непростой внутренний период элитной перетряски Штатам», - рассуждает Ермолаев. Он отмечает, что сами США не справятся со всем и на международной арене уже просто перегрелись.

Попутно эксперт сравнивает эту ситуацию с игрой на две руки: «Правая сильная продолжает стегать плеткой, а левая хитрая лазит по карманам мира». Ермолаев иронически отмечает, что Великобритания в этой игре - левая рука.

Как сообщала Politeka, Ермолаев рассказал, почему коллективного Запада больше не существует.

Также Politeka писала о том, что Китай становится главным раздражителем в торговых войнах, технологической конкуренции и как полюс.