Задолженность по заработной плате перед работниками государственных шахт достигла 1,7 млрд грн, а сами шахты оказались под угрозой остановки
Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
"Существует угроза остановки работы госшахт. Думаю все заметили, что только в течение последнего месяца государственные копи несколько раз выводили из строя, обесточивая их. Более 1,7 млрд грн зарплатного долга», - сообщил нардеп.
По словам лидера независимого профсоюза горняков, переход большинства ТЭС в режим работы минимальным составом оборудования создает угрозу для бесперебойной отгрузки и оплаты угля с государственных шахт.
Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор впервые в истории присвоил станции статус «дефолт».
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В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванного спекуляциями на рынке на сутки вперед. Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и изменить правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.