Повышением налогов, которое предусмотрено законопроектом №5600, власть увеличивает налоговое бремя на честный бизнес-вместо того, чтобы уменьшать количество тех, кто работает "в тени"
Об этом заявили в Конфедерации строителей Украины.
«У меня вопрос: а что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят – платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переложено на плательщиков, которые платят? Нет справедливости», - отметили в Конфедерации строителей.
В конфедерации обращают внимание на то, что инициатива властей повысить налоги с 1 января следующего года является нарушением принципа стабильности налогового законодательства, что является неприемлемым.
"Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может быть речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть, изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности», - отметили в Конфедерации.
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Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.
Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить этот законопроект, отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны. В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.