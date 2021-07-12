Норма о введении акциза на «зеленую» электроэнергию должна быть изъята из законопроекта о налоговых изменениях (№5600), иначе отечественные генерирующие компании потеряют конкурентоспособность на энергорынке ЕС. Об этом заявил экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех.



«Что касается акциза, то хочу обратить внимание, что синхронное присоединение к системе я уверен, произойдет и будут ли у нас возможности для экспорта электрической энергии. Но и для импорта в наше государство тоже будут возможности. И придут производители электрической энергии, которые не обременены акцизом, мы уже будем терять конкурентную позицию», - пояснил Чех.



По его словам, присоединение Украины к европейской электросети повысит нашу энергетическую безопасность поставок, но страна будет терять энергетическую независимость.



"Это разные вещи и количество импортируемого либо топлива или электрической энергии она уже есть отрицательная. И может надо и дискуссии народным депутатам ко второму чтению (законопроекту 5600 – ред.) обратить внимание именно на это», - отметил Чех.



Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что правительство не только не выполняет свои обязательства перед инвесторами в «зеленую» энергетику, а еще и занялось налоговым терроризмом инвесторов, предлагая ввести акциз на ток из возобновляемых источников.



В то же время народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что введение акциза на «зеленую» энергетику, что предусмотрено законопроектом 5600, является финансовым давлением на сектор «зеленой» энергетики, и подчеркнула, что этим Украина отдаляется от цивилизованного мира.



Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении инициированный правительством законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.



5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).