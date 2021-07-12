Полиция обнаружила скрытую камеру возле входа в депутатскую приемную нардепа Михаила Волынца.

Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook.

«Скрытая видеокамера у входа в мою депутатскую приемную! Найдено хорошо замаскированную камеру, направленную на двери приемной и площадка возле лифта. На месте работает патрульная полиция. Вызвали следственно-оперативную группу для проведения соответствующих мероприятий», - сообщил нардеп.

Установление незаконного наружного наблюдения Волынец связывает с его противодействием импорту электроэнергии из России и Беларуси и критикой деятельности НКРЭКУ.

«Отдельные чиновники, депутаты хотели бы, чтобы я перестал поднимать неудобные для их политической карьеры вопрос о закупке на миллиарды гривен электроэнергии из России и Беларуси, угля из Казахстана и России. О коррупции в угольной отрасли и на железной дороге. Об аномальных для бедной страны зарплаты членов наблюдательных советов госпредприятий. О незаконности пребывания в составе НКРЭКУ отдельных членов, включая руководителя «независимого регулятора» - Валерия Тарасюка», - заявил Волынец.

Напомним, ранее Волынец активно критиковал действующий состав НКРЭКУ из-за коррупционных схем посредников-спекулянтов на рынке электрической энергии. Он также является одним из соавторов конституционного обращения о нелегитимности НКРЭКУ.