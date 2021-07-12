Украине нужно поддерживать мировой тренд по развитию возобновляемой энергетики и выводить отрасль из долгового кризиса.

Об этом шла речь во время посещения группой экспертов и народных депутатов ветровую электростанцию (Total Iren, компания NBT TOTAL) возле КПВВ "Чаплинка" в Херсонской области.

В частности, Надежда Сологуб — сенатор и президент группы дружбы Франция-Украина в Сенате заявила, что "зеленая" энергетика - это общий тренд, который поддерживает Франция.

«Каждая страна должна поддерживать у себя развитие альтернативных источников энергии с учетом, не только необходимости спасти планету, но и ресурсы. Каждая страна должна сделать все возможное для спасения планеты и для развития именно тех ресурсов возобновляемой энергетики, которые есть на ее территории», - сказала Сологуб.

Также в событии принимали участие члены межфракционного депутатского объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» народные депутаты Алексей Гончаренко и Людмила Буймистер вместе с Валерией Фор-Мунтян, председателем группы дружбы Франция-Украина в Национальной ассамблее Франции, Анной Женте и Миреей Клапо – депутатками Национальной ассамблеи.

Депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что для развития "зеленой" энергетики, государство должно выполнять свои обязательства - рассчитываться по долгам и не вводить новую фискальную нагрузку на производителей с ВИЭ – акцизный сбор.

"Как сопредседатель МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" я верю, что другого будущего у нашего государства нет, как и у других государств мира. Европа, частью которой мы хотим быть, взяла курс на зеленую энергетику, на декарбонизацию. И там есть четкие сроки», - заявил Гончаренко.

"Сегодня стоят огромные вызовы. С прошлого года накапливаются долги. Государство не выполняет свои обязательства. Даже после снижения тарифа, правительство обязалось покрыть долги и не вводить новую нагрузку. Но долги не покрыты. И сейчас еще предлагают ввести акциз на "чистую" энергию, что является абсурдом. Таким образом уничтожается инвестиционный климат в государстве», - добавил нардеп.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении инициированный правительством законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).