С чем приходится разбираться ветеранам, чтобы получить статус участника боевых действий (УБД)? Подробнее об этом рассказал юрист Геннадий Друзенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

Гость программы рассказывает о медиках из первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ), которым не дали статус УБД. Он конкретизирует, что это сотни медиков, которые добровольно ушли на фронт, например, главный офтальмолог Украины Оксана Витовская, хирург-онколог Александр Ткаченко и другие.

Но одновременно Друзенко отмечает, что это не единственные добровольцы, получившие отказ, просто именно их случай приобрел такой резонанс. Он возмущается из-за того, что государство буквально начало войну против своих ветеранов.

«6 лет ни один доброволец в целом не мог получить статус участника боевых действий, даже когда не было сомнений – он все эти годы провел на войне», - констатирует юрист. После этого, отмечает он, в закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты внесли поправки.

Как сообщает эксперт, эти дела доходили до суда и некоторые из них даже выиграли. «Но несмотря на выигранные суды Минвет и межведомственная комиссия по установлению этого статуса судятся», - говорит Друзенко. В частности, он рассказывает о случае врача-добровольца Галины Черныш, которой сначала предоставили статус УБД, но в тот же день решили забрать и подали кассацию в Верховный Суд. «Она была не менее 10 ротаций на Востоке в различных локациях, в том числе и на пунктах перехода работала», - подчеркивает гость программы.

У юриста сложилось впечатление, что это лично чиновники Министерства по делам ветеранов дают участникам боевых действий социальные льготы и гарантии. «К сожалению, государство, по сути, остается не человечным, не для граждан. А государство советское. Гражданин – это никто», - констатирует он. По словам Друзенко, государство постоянно напоминает своим гражданам, что они зависимы от него.

А с ветеранами, говорит он, складывается такая ситуация, что само государство их травит на деньги украинцев же.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, обеспечивает ли государство военных .