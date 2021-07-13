Группа компаний-посредников на рынке электрической энергии нанесли государственному «Энергоатому» убытки на миллиарды гривен, благодаря поддержке со стороны тарифного регулятора НКРЕКП.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Эти компании (частные трейдеры-спекулянты - ред.) примерно выглядят так: стол, стул, печать, лицензия и перепродажа электроэнергии и взятки в НКРЭКУ. Но главное, они же загоняют в убытки и государственную компанию «Энергоатом». Я оценивал объем денег, которые заработали тот же Герус, господин Тарасюк, который в этой схеме, это очевидно, глава комиссии, господин Притыка, который осуществляет, главный трейдер, - речь идет о миллиардах гривен», - сообщил нардеп в эфире телеканала «Україна24».

Он подчеркнул, что НКРЭКУ сознательно прописала такие правила работы рынка, которые гарантируют выбранным компаниям-посредникам возможность гарантированно зарабатывать миллиарды гривен, паразитируя на государственных компаниях.

«Абсолютно понятно, что эта схема, которая загоняет того, кто производит, в убытки, спекулянты зарабатывают», - добавил нардеп.

По его словам, искусственное нанесение убытков «Энергоатому» и другим реальным производителям является частью целенаправленной кампании по восстановлению импорта электрической энергии из России и Беларуси.

«Все идет к повторению прошлогоднего сценария, когда завели в глухие долги атомную энергетику, тепловую энергетику, а после того импортируют российскую и белорусскую электроэнергию с Белорусской атомной станции», - добавил Кучеренко.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

В начале июля из-за действий посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. Как результат остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.