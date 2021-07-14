Крупные аграрные компании получают преференции не только из госбджета, в виде льгот и дотаций, но и за счет других секторов экономики – например, перевозки грузов. Ведь аграрии используют ж/д инфраструктуру по максимуму, но платят меньше других.

Об этом идет речь в материале «Аграрный лоббизм: как привилегии крупных холдингов бьют по экономике» на сайте РБК.

«Например, при перевозке железной руды используется 3 тысячи км путей и 25 станций. А при перевозке зерновых – 18 тысяч км путей и 500 станций. Очевидно, что расходы «Укрзализныци» при обслуживании аграриев несопоставимо выше, чем при обслуживании тех же металлургов. Кроме того, аграрии используют малодеятельные станции (МДС), которые, как правило, только их и обслуживают. МДС расположены возле зерновых элеваторов, работают сезонно, а объем погрузки и выгрузки на них составляет в среднем всего 2,3 вагона в сутки. Это в сотни раз меньше, чем на средних и крупных станциях. Затраты на содержание МДС достаточно высокие – 450-480 млн гривен в год, а вот доходы с них – низкие», - посчитали журналисты издания.

В издании напомнили, что Министерство инфраструктуры в начале июля опубликовало проект приказа о повышении ж/д тарифов, которое замаскировали под изменение тарифных коэффициентов классов грузов. Так, Мининфраструктуры предлагает в два этапа повысить тарифы на грузоперевозки 1 и 2 тарифных классов с сентября на 8%, а с января 2022 года – на 20,4% и 6,5% соответственно

«Для чего это делается? В министерстве указывают, что это якобы поможет уменьшить перекрестное субсидирование между грузами. Только загвоздка в том, что "Укрзализныця" не раскрывает себестоимость ж/д перевозок по классам и видам грузов. И самое интересное, что вместо уменьшения перекрестного субсидирование, его усугубят – платящим мало тариф совсем немного повысят, обслуживающимся сейчас по высокому тарифу его взвинтят кардинально», - объясняет издание.

Ранее Госслужба статистики посчитала рентабельность разных отраслей экономики, и оказалось, что наиболее прибыльным видом бизнеса в стране является сельское хозяйство с рентабельностью в 18,4%. В промышленности рентабельность составляет всего 4%, а в профессиональной, научной и технической деятельности — 2,4%.

Как известно, аграрные бароны Украины в 2020 году увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд гривен. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Таким образом, рост пробыли аграрных олигархов вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник - около 21,1 миллиарда гривен, пшеницы - 19,0 миллиарда гривен, кукурузы на зерно - 11,9 миллиарда гривен, рапса - 6,6 миллиарда гривен, а также молока - 3,8 миллиарда гривен.