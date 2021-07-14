Норма законопроекта №5600, согласно которой налоговая сможет забирать в залог имущество у компании, которая имеет налоговый долг, потенциально опасна

Так, компании, имущество которых попало в залог, не смогут брать банковские кредиты и участвовать в государственных тендерах, что фактически лишает их права на нормальную работу.

Об этом заявил экономический эксперт Сергей Серветник.

"Эта норма вводит ряд ограничений, которые возникнут у бизнеса. Во-первых, невозможно взять кредит в банке. И я вообще сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5-7-9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом. Также бизнес не сможет участвовать в коммерческих и других государственных тендерах - потому что его на самом деле основные средства будут в налоговом залоге», - пояснил эксперт.

Именно поэтому законопроект должен быть серьезно доработан, отметил Серветник, а действие этой нормы – сужено до определенного круга предприятий.

«Компромиссное предложение для того, чтобы отработать этот механизм на уровне и оценки основных средств, и судебных процедур, - например, ограничить применение этого механизма именно субъектами, которые осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров. И если он сработает, потом мы будем иметь больше аргументов для того, чтобы его расширять», - резюмировал Серветник.

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект №5600 о повышении налогов, несмотря на критику бизнес - и международных ассоциаций.

Так, председатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов заявил, что налоговые изменения, предложенные правительством, повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес.

В свою очередь адвокат, глава налогового и корпоративного отдела в ASA GROUP Юлия Федосюк заявила, что нормы проекта №5600 дают налоговой службе чрезвычайные полномочия, которых у нее быть не должно.