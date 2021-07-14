Подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за действий трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в своей колонке для издания «Экономическая правда».

"Мы уже не впервые наблюдаем поведение трейдеров, которые обваливают цену, из-за выбранной ими торговой стратегии. Государственная генерация несет убытки, а это ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок электроэнергии. Более того, госпредприятия теряют возможность не только вкладывать средства в развитие, но и проводить текущие ремонты, готовиться к стабильной работе в отопительный сезон», - сообщил замминистра.

Власенко подчеркнул, что НКРЭКУ не приняло достаточных мер для прекращения злоупотреблений на рынке электроэнергии со стороны трейдеров-спекулянтов.

"Хотя НКРЭКУ уже ввела определенные ограничения, которые дают возможность несколько стабилизировать ситуацию, однако это не фундаментальные изменения, в которых нуждается рынок. Текущие перекосы и колебания никак не позволят нам быть полноценным участником европейского рынка», - отметил Власенко.

Замглавы Минэнерго добавил, что сейчас производители электроэнергии являются зависимыми от недобросовестных участников, которые не выполняют условия договоров на покупку электроэнергии или разрывают соглашения с поставщиками без обоснованных причин.

Соответственно Министерство энергетики принимает меры для прекращения злоупотреблений недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электрической энергии.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию в начале июля упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС. В конце мая Минэнерго официально просило НКРЕКП прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного «Энергоатома» в неэффективности и непрофессионализме.