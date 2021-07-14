Посольства трех стран требуют от Кабинета министров Украины и народных депутатов исключить норму о введении акцизного сбора на «зеленый» ток из законопроекта №5600
Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
«У меня была встреча с тремя послами стран, которые инвестируют в альтернативную украинскую энергетику и у меня нет ответа на вопрос: а почему правительство в очередной раз нарушает обязательства?",- сказал он.
По его словам, намерениями ввести акциз страна идет на нарушение обязательств и гарантий, которые предоставлялись инвесторам в возобновляемую энергетику.
"Надо отказаться от этой правки, проблема на рынке зеленой энергетики есть, политизация этого процесса есть, она не в пользу рынка, сразу говорю, воспринимается плохо», - добавил Железняк.
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Он указал, что нет никаких аргументированных объяснений для послов иностранных государств и инвесторов по вопросу, почему Украина нарушает обязательства перед инвесторами в «зеленую» энергетику.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена. По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).