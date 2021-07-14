Укрзализныця повышает тарифы на грузовые перевозки, но качество этих перевозок становится все хуже

Поэтому если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться. К тому же, деньги, которые зарабатывает УЗ, идут на баснословные зарплаты руководства, в то время как работники компании увольняются. Об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.

«Если повышение будет поэтапным, а не резким, то мы готовы его обсуждать. Но хотелось бы, чтобы по поднятию цена на железнодорожные перевозки все-таки и улучшались и сами услуги. Вагоны железная дорога не в состоянии поставить, мы работаем с частными полувагонами или другими видами перевозок. Ранее железная дорога анонсировала, что каждый вагон в сутки будет проходить не менее 200 км, чтобы доставка продукции была своевременна. К сожалению, и этого нет. Наоборот-подача вагонов, прохождение пути вагонов – все это удлинилось. И мы, как отправители вагонов и потребители услуг, очень на этом теряем», - рассказал Деняк.

По его убеждению, причина того, что качество услуг на УЗ ухудшается, в том, что из компании из-за низких зарплат увольняются рабочие. В то время, как УЗ тратит миллионы на зарплаты руководства. Эту тенденцию необходимо изменить, подчеркнул он.

"Железная дорога платит огромные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает. На низах люди недовольны, они рассчитываются с работы, это точно. Такое впечатление, что они (руководство – Ред.) думают только о себе. Дошло до того, что на крупнейшей станции в Юго-Западной железной дороге по отправке грузов сократили сборщика вагонов! Как такое возможно? Мы же за это платим», - удивляется Диняк.

Напомним, Министерство инфраструктуры планирует повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.

Экономист Борис Кушнирук отметил, что за все годы независимости руководители всех уровней рассматривали Укрзализныцю исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда исчезают средства, которые зарабатывает компания. Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирование, и только потом говорить о повышении тарифов.

В свою очередь президент Ассоциации «Укрведтранс», в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, которые поставляются по железной дороге. А если Укрзализныця не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.