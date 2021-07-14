Тепловые электростанции не имеют средств для закупки угля и проведения ремонтной кампании.

Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков.

«У тепловых электростанций у них нет денег, у них нет денег даже отремонтировать оборудование, не говоря уже о покупке угля, потому что цена на рынке она искусственно обвалена», - сообщил экс-министр в эфире телеканала «Україна24».

Он отметил, что на складах ТЭС сейчас находится лишь 1,1 млн тонн угля.

«Это очень мало, особенно накануне отопительного сезона», - подчеркнул Плачков.

Напомним, по состоянию на начало июля каждая третья ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС совсем остановлена.

Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.

За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке в сутки вперед составляет 99 коп./ кВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным «Донбассэнерго»).

Компания «Донбассэнерго» причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЕКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.