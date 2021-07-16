Системный кризис в энергетической отрасли поставила работу тепловой генерации на грань выживания и довела ситуацию до критической.

Исторически низкие цены на «рынке на сутки вперед» (РДН), ручное управление ценообразованием, нестабильность и дисбалансы, вызванные бездействием регулятора рынка в вопросе ценовых манипуляций трейдеров-спекулянтов, накопленные и непогашенные долги перед участниками балансирующего рынка (2,4 млрд грн из 13 млрд грн – это долги НЭК «Укрэнерго» перед ДТЭК Энерго), повлекли острый дефицит оборотных средств для генерации подготовки к отопительному сезону. Речь, в первую очередь, о необходимости закупки топлива, ремонта и поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии, пишет DTEK.

В условиях, когда из-за аномально низкие тарифы, которые даже не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков тепловых электростанций и треть блоков атомных электростанций были вынуждены остановиться, ТЭС ДТЭК Энерго работали на максимуме. В отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго.

Но работать в таком кризисном режиме длительное время технически невозможно. Из-за совокупности факторов выше, необходимости ремонта и постоянной поддержки оборудования в надлежащем техническом состоянии, отклонением НЭК «Укрэнерго» заявок на проведение текущих ремонтов блоков из-за необходимости балансировки системы, а также кризисных системных проблем в энергетической отрасли, по состоянию на 15 июля 2021 года ряд энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго были вынуждены выйти в аварийный ремонт. Речь, в частности, о энергоблока №3 на Кураховской ТЭС, №3,4,5,10 на Криворожской ТЭС, №1 на Запорожской ТЭС, №2,3 на Ладыжинской ТЭС и №6 и Добротворской ТЭС.

В этой угрожающей ситуации, ДТЭК Энерго уже в который раз призывает НКРЭКУ, профильное министерство и другие заинтересованные стороны безотлагательно вмешаться в ситуацию, исправить дисбалансы, нестабильность и ручное управление на рынке, которые привели генерацию к потере ликвидности.

Сейчас ТЭС ДТЭК Энерго работают 24 энергоблоками и несут нагрузку в объединенной энергосистеме Украины мощностью 3810 МВт.