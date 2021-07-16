Укрзализныця теряла средства, так как тарифы на грузоперевозки были искусственно завышены, и начала зарабатывать миллиарды, когда цены стали рыночными, а диспетчеризация улучшилась.



Об этом заявил экс-глава УЗ Владимир Жмак.



«На момент прихода меня в УЗ в августе 2020 года ситуация уже была катастрофической. Быстрый анализ показал, что УЗ выйдет из кризиса, если будет перевозить больше грузов и оптимизирует расходы. Этим мы и занялись», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, в августе 2020 года доля УЗ на рынке вагонов составляла лишь 19%, поэтому его первой задачей на новой должности было увеличить эту долю. Этого удалось достичь, снизив тарифы на перевозки.



"Тарифы на услуги УЗ были искусственно завышены. Вы не можете продавать клубнику в июле по той цене, по которой вы ее продаете в апреле. Тысяча гривен на вагоны УЗ – это неконкурентная цена, когда на рынке профицит вагонов. Поэтому наши первые шаги как раз были на понижение тарифа. Как только мы спустились к рыночной цене, мы поехали. И наша доля на рынке выросла с 19% до 24% за три месяца», - подчеркнул он.



Также руководство УЗ справилось с дефицитом локомотивов и улучшило диспетчеризацию. Это позволило уже в октябре месяце перевозить рекордные 890 тыс. тонн грузов в день, вместо 600 тыс.



«Также мы предложив рынку более конкурентные услуги - такие, как длинные контракты, годовые и трехлетние, которые гарантировали УЗ доход порядка 3 млрд грн в год. Ведь сейчас стоимость вагона на рынке - 270 грн в день. А мы их сдали по 480», - подчеркнул Жмак.



Большое внимание уделили также оптимизации расходов Укрзализныци-в частности, заморозили корпоративные банковские карты, доступ к которым имел наблюдательный совет УЗ, и начали процесс сокращения вдвое аппарата, который обслуживает деятельность этого органа.



А вот повышение тарифов, по мнению Жмака, не принесет Укрзализныце дополнительных прибылей, поэтому это решение должно быть сбалансированным и обязательно обсуждено с бизнесом.



«Я заявлял, что не собираюсь повышать тарифы тогда, когда нет, когда везти. Это не приводит к увеличению прибыли. Мы подготовили очень постепенный подход к изменению тарифов. Первое-переход внекласса в первый класс, что бы дало дополнительный доход. Но это все согласовывая с рынком, чтобы был сбалансированный подход и рынок понимал, что мы собираемся делать», - пояснил Жмак.



Как известно, Министерство инфраструктуры заговорило о намерении повысить тарифы на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.



Комментируя это решение, генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк заявил, что УЗ повышает тарифы на перевозки, однако качество этих перевозок становится все хуже и хуже. Поэтому если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться, а деньги, которые зарабатывает компания, должны идти не на огромные зарплаты руководства, а на поддержку рабочих УЗ.