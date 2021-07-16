Политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, когда Арсен Аваков сможет вернуться в политику

“Аваков может вернуться только в исполнительную власть… Поэтому, для того чтобы вернулся Аваков, надо чтобы полностью были изменены правила игры. То есть, чтобы нашлась та политическая партия, тот блок политических партий, которые могут его выдвинуть на эту должность. И взять на себя всю полноту ответственности”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что у Арсена Авакова есть большие политические амбиции и вес в украинской политике.

“Если сложится ситуация, при которой уход Кабмина Шмыгаля — это будет просто часть какого-то более глобального кризиса, социально-политического, связанного не только с Минском, но и с социальной ситуацией, с бюджетом, с локдауном и так далее, когда вот эти все факторы соберутся в единое целое — вот тогда возможно возвращение Авакова уже в публичную плоскость”, - добавил Бизяев.

По его словам, в другом случае Арсен Аваков будет находиться в непубличной плоскости, и влиять на определенные процессы в той или иной степени.

“В политике ключевой фактор — время. Я не думаю, что Арсену Борисовичу стоит так уж сильно долго находиться в тени. Потому что тогда вот эти все разговоры, сплетни и слухи о том, что Аваков тире премьер-министр или будущий президент — так и останутся просто хорошо написанными текстами”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Авакова официально отправили в отставку: назван главный кандидат на место нового главы МВД.

Также Politeka сообщала, что Харебин рассказал, что может означать фраза “Честь имею” Арсена Авакова.