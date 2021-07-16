В эфире программы «Развилка» политолог Руслан Бизяев рассказал, какие пять реформ он считает необходимым осуществить в Украине.
«Во-первых, это возврат суверенитета, то есть приведение всех норм законодательства к одной простой планке, одному простому знаменателю – что все решения относительно Украины принимаются внутри Украины. Это достаточно сложное, но неизбежное, на мой взгляд, развитие событий», - считает Бизяев.
Как производное политолог отмечает политическую реформу: переход к парламентско-президентской республики, где президент выполняет очень укороченные функции, что-то по типу президента Германии или Австрии.
«Основная власть должна быть сконцентрирована в парламенте, чтобы исключить дуализм в исполнительной власти. Кто у нас глава исполнительной власти: президент или премьер-министр?», - говорит Бизяев.
Политолог также считает необходимым проведение экономической реформы, которая должна заключаться в быстром переходе на другую экономическую модель: инновационную с прицелом на переход шестой технологический уклад.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Ему было всего 19 лет: трагически оборвалась жизнь молодого украинского защитника
Избранник Мишиной Эллерт в одних плавках насмешил своими наблюдениями на пляже: "Браво"
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
Трагически оборвалась жизнь известной красавицы-телеведущей: полтора года назад похоронила сына
«Нужна гуманитарная реформа – не должно оставаться ни одних моментов, которые страну разрывают. Обязательная реформа образования. Без образования вообще не о чем говорить», - также уверен Бизяев.
Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что политика ЕС в отношении РФ противоречивая.
Напомним, для Politeka Куса заявил, что украинское общество достаточно консервативно, оно совершенно не готово принять европейские ценности.