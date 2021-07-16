В эфире программы «Развилка» политолог Руслан Бизяев рассказал, какие пять реформ он считает необходимым осуществить в Украине.

«Во-первых, это возврат суверенитета, то есть приведение всех норм законодательства к одной простой планке, одному простому знаменателю – что все решения относительно Украины принимаются внутри Украины. Это достаточно сложное, но неизбежное, на мой взгляд, развитие событий», - считает Бизяев.

Как производное политолог отмечает политическую реформу: переход к парламентско-президентской республики, где президент выполняет очень укороченные функции, что-то по типу президента Германии или Австрии.

«Основная власть должна быть сконцентрирована в парламенте, чтобы исключить дуализм в исполнительной власти. Кто у нас глава исполнительной власти: президент или премьер-министр?», - говорит Бизяев.

Политолог также считает необходимым проведение экономической реформы, которая должна заключаться в быстром переходе на другую экономическую модель: инновационную с прицелом на переход шестой технологический уклад.

«Нужна гуманитарная реформа – не должно оставаться ни одних моментов, которые страну разрывают. Обязательная реформа образования. Без образования вообще не о чем говорить», - также уверен Бизяев.

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