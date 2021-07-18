Кабинет министров Украины отказывается понимать специфику работы иностранных инвесторов в Украине, если хочет внедрить акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников вопреки ранее предоставленным гарантиям, что условия ведения бизнеса в отрасли не будут меняться.

Такое заявление в ходе энергетической конференции Адама Смита сделал Генрих Еремян, главный банкир по направлениям энергетика и инфраструктура в Black Sea Trade & Development Bank.

«Акциз — это шокирующая норма. Электроэнергия из ВИЭ — это же не предмет роскоши, не алкоголь. Зачем внедрять акциз на ВИЭ. Если это произойдет, это будет фактически еще одно снижение зеленого тарифа на 3,2%», - сказал Ереман.

По его словам, правительство никак не выполняет свои текущие обязательства по выплате долгов и при этом усиливает ответственность производителей ВИЭ за нарушение прогнозов по генерации электроэнергии.

«Все это создает проблемы для будущих «зеленых» аукционов. К сожалению, нет никаких целостных предложений по ВИЭ (от правительства – ред.). Получается, что инвесторы, инвестбанки живут в своем мире, а Кабмин в своем», - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что в перспективе нескольких лет Украине придется выводить из эксплуатации устаревшие атомные станции и угольные станции, поэтому, если не заниматься развитием ВИЭ в Украине – государству придется импортировать электроэнергию из других стран.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.