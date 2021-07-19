В новом выпуске программы «Правки Полякова» народный депутат Антон Поляков рассказал о последствиях отставки Арсена Авакова и митинге пенсионеров под Кабмином.

«Самое интересное, что уже на следующий день после обнародования заявления об отставке под Кабмин пришли ветераны именно правовых структур с требованием повысить пенсии и выхода Разумкова», - заявил Поляков.

По его словам, пенсионеры МВД пытались штурмом брать Раду, так как им не выплатили надбавки, которые приняли, но Кабмин по любимой схеме тянет время и не утверждает.

«И что вы думаете? После попыток военных пенсионеров прорваться в Кабмин с целью повышения им пенсий министры пошли на выполнение требований протестующих. Как сообщил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль, 400 тыс. человек теперь будут ежемесячно получать денежные надбавки, а минимальная пенсия у военных пенсионеров будет не меньше 3500 гривен. Шмыгаль поручил замминистру соцполитики прямо во время заседания выйти к митингующим и доложить им о выполнении их требований. Да не может быть! Ну что тут сказать – 90 процентов, что это были «разминочные» от уже практически экс-министра», - заявил Поляков.

Народный депутат добавил, что у него в связи с этим к власти появился другой вопрос.

«Только вот у меня к власти другой вопрос – а что должны сделать учителя, к примеру, чтобы вы им повысили зарплаты? Тоже бойню устроить и требовать Разумкова? Или уйти в ряды Авакова?», - задает риторический вопрос Поляков.

Поляков добавляет, что сам же Арсен Аваков пока постит радостные фото в фейсбуке и задумывается о написании мемуаров.

«Но уверен, не все так однозначно. И мы еще увидим реанимированный проект в его лице. Но вот на какой волне, как говорят, следствие покажет уже в ближайшее время. Но то, что такие фигуры с политики в ряды пенсионеров не уходят – это 100% факт», - резюмировал Поляков.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что чиновники думают только о зарплатах, а не о служении народу: мнение эксперта.

Кроме того, для Politeka Поляков рассказал о новом законопроекте депутатов ВР.