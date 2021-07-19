Украина должна вести полный и бессрочный запрет на импорт электрической энергии из России и Беларуси

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Импорт тока из Белоруссии и России ударил по кому? По украинской энергетике, по украинским энергетикам, по украинским тепловым атомным и другим электростанциям. Требуем от власти, чтобы не только до 1 октября запретили импорт тока из России и Беларуси, а в принципе это было сделано», - сообщил нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что работа Белорусской АЭС, на которой недавно случилась очередная авария, является прямой угрозой национальной безопасности Украины.

«Она остается огромной проблемой и мы считаем это огромной угрозой национальной безопасности Украины», - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, с января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн. 26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт лишь на 4 месяца до 1 октября 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.