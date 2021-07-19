Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призывают Президента Владимира Зеленского рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать Проект Приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» как таковой, что не является экономически обоснованным и будет иметь крайне негативные последствия для экономики уже с 2022 года. Об этом говорится в ответном письме.

По словам металлургов, стремительное повышение тарифов приведет к дополнительным расходам всех грузовладельцев на 2 млрд грн. уже в 2021 году и еще на 10 млрд грн. в 2022 году. «Как следствие, ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, повысится стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог (частично восстановленных программе Президента Украины «Большая стройка»), стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит Государственного и местных бюджетов», - говорится в письме.

Кроме того, ни Министерство инфраструктуры, ни Укрзализныця не предоставили соответствующего экономического обоснования. «В анализе регуляторного влияния Проекта не отражены главные вопросы соответствующего регулирования, а именно себестоимость и рентабельность грузовых перевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности грузовых перевозок очень сомнительны, поскольку именно за счет рентабельных грузовых перевозок уже много лет осуществляется кросс-субсидирование действительно убыточных пассажирских перевозок (- 13 млрд грн. по итогам 2020 года). Также "Укрзализныцей" не был предоставлен финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы «Укрзализныци» и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также стоит учитывать, что после предварительного повышения тарифов выполнение плана капитальных инвестиций госмонополии составило лишь 51%».

По словам металлургов и горняков, Министерству инфраструктуры Украины и «Укрзализныце» необходимо сосредоточить усилия на улучшении финансового состояния «Укрзализныци» путем реализации внутренних резервов (оптимизация расходов, прекращение коррупции при закупках), прекращении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых с компенсацией убытков из государственного и местных бюджетов, уменьшении налоговой нагрузки на «Укрзализныцю».

Напомним, на сайте Министерства инфраструктуры обнародовали проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги».

Согласно им, предлагается повысить тарифы на перевозку грузов внеклассной группы, 1-го класса и 2-го класса: установить тарифы для грузов внеклассной группы на ныне действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; увеличить тарифы на перевозки нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 и еще на 20,4% с 01.01.2022; увеличить тарифы на перевозку грузов 2-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 и еще на 6,5% с 01.01.2022.

“Арселормиттал Кривой Рог” выступил против повышения тарифов на железнодорожные перевозки. По мнению одного из крупнейших клиентов железнодорожного монополиста, прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, " Укрзализныця должна показать их структуру. Необходимость повышения тарифов вызвана дотированием пассажирского сегмента. Поэтому Укрзализныця должна прежде всего провести реформы и выделить различные компании: пассажирскую и грузовую.

Аналогичное мнение высказала в письме к премьер-министра Шмыгаля Федерации роботодаців топливно-энергетического комплекса Украины. Соответствующая инициатива МИУ приведет к общему кризису в угольной и энергетической отраслях.