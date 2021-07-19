ПАО «Центрэнерго» заявило о критической ситуации с отказом трейдеров от выполнения обязательств по двусторонним договорам, что грозит срывом подготовки к отопительному сезону.
Об этом говорится в заявлении предприятия.
«В связи с критической ситуацией, которая сложилась на рынке электрической энергии в Украине ПАО» Центрэнерго» столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства, по отбору электрической энергии»,- сообщили в компании.
В свою очередь, уменьшение поступления средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, отметили в компании.
«Из-за недостатка оборотных средств под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы. Также, под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС», - отметили в компании.
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Напомним, из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов цена на электроэнергию в начале июля упала до исторического минимума. Из-за падения цен ниже себестоимости производства первой остановила работу Славянская ТЭС.
Компания «ДТЭК Энерго» сообщила, что ее ТЭС работают на максимальной мощности, однако за повышенную нагрузку на оборудование и отсутствие возможности для реализации полноценной ремонтной кампании участились случаи аварийного отключения блоков.
Кризис на энергорынке, вызванный ценовыми махинациями трейдеров-спекулянтов фактически привел к остановке подготовки генерирующих компаний к отопительному сезону.