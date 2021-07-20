Правительство отчитывается о повышении пенсий на 54 гривны, однако старательно молчит о трехкратном повышении тарифов на коммунальные платежи. Такой дисбаланс в доходах и расходах населения ведет к глубокому кризису в обществе.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов.

«Пожилым украинцам увеличили пенсию на сумму, за которую можно приобрести чуть больше килограмма гречки. Или на 1,45%. Однако Госстат показывает цифры, которые делают это достижение посмешищем. Инфляция достигла 9,5%, а тарифы выросли втрое. И это не предел — уже заявлено, что осенью тарифы вырастут от 40 до 70% — в зависимости от города », — заявил Шахов.

Сопредседатель «Нашего края» отметил, что правительство еще и переложило ответственность за это удорожание на местные власти, не дав им возможности как-то повлиять на ситуацию.

«Созданный правительством «рынок газа» полностью ориентирован на европейскую стоимость голубого топлива. А она, как всем известно, сейчас в спокойный сезон уже бьет все рекорды. Из-за инструкций от «Нафтогаза», местные теплогенерирующие компании поставлены в тупик. Отныне они должны осуществлять предоплату за газ, а за малейшие нарушения будут получать неподъемные штрафы. Поэтому местные власти не смогут снизить тарифы, как бы они не хотели этого», — отметил сопредседатель «Нашего края».

По мнению Сергея Шахова, увеличение тарифов на тепло приведет к углублению кризиса в тепловой области.

«Более высокие тарифы неизбежно приведут к росту долгов населения. И это в то время, когда у тепловиков не будет действенных механизмов для их урегулирования. В результате в украинских домах тепло может просто исчезнуть, потому что газ никто не будет поставлять в долг», — предупредил он.

Правительство должно сбалансировать расходы и доходы украинцев с тем, чтобы обеспечить нашим гражданам достойный уровень жизни. «Наш край» продолжает настаивать на том, что для спасения украинцев от нищеты и замерзания в отопительный сезон нужно наращивать добычу отечественного газа. Собственное голубое топливо — это не только спасение от долговой петли, но и усиление энергетической независимости и безопасности Украины. Это особенно актуально на фоне сокращения транзита российского газа по территории Украины.