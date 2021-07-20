Кабмин продолжает нарушать законодательство и собственные гарантии по выплате задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии, а также обостряет существующий кризис с иностранными инвесторами, пытаясь ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил эксперт Общественного фонда «правосудие» в Одесской области, адвокат Максим Шевченко, напомнив, что по действующему законодательству Кабмин должен был предусмотреть частичную компенсацию (11 млрд грн) предприятиям ВИЭ за произведенную электроэнергию из госбюджета на 2021 год.

"Государство вместо выполнения своих обязательств по бюджетным возмещениям на 20% наоборот обостряет проблему дополнительного взыскания стоимости продукции. Введение дополнительной фискальной нагрузки является нелогичным и опасным. Это лишь углубит кризис неплатежей», - сказал Шевченко.

Он считает, что в результате, вместо наполнения бюджета, действия правительства приведут к дополнительным расходам бюджета на решение проблем созданных собственноручно проблем.

По словам адвоката, правительство нарушает меморандум, который подписывался с ассоциациями ВИЭ в прошлом году, а также закон №810-ІХ в вопросах выполнения графика выплат долга и гарантий относительно того, что государство не будет изменять условия ведения бизнеса в отрасли ВИЭ для инвесторов.

"Введение акцизного налога для производителей электрической энергии возобновляемых источников в таком размере после снижения зеленого тарифа в 2020 году является нарушением предоставленной Украине гарантии для инвесторов. И оно недопустимо. Только фактом регистрации проекта закона № 5600 был подан негативный сигнал для инвесторов, которые отказываются от дальнейших инвестиций в Украину», - подчеркнул Шевченко.

При этом он напомнил, что на фоне кризиса в зеленой энергетике в Украине наблюдается отток прямых иностранных инвестиций.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали по меньшей мере 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).