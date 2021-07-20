Приход западных инвесторов на рынок с амбициозными проектами может помочь перейти украинскому зарегулированному рынку электроэнергии к проевропейской модели регулирования, считает директор по управлению портфелем энергоресурсов D.TRADING Дмитрий Маляр.
«Украинский рынок электроэнергии реорганизовывается и обновляется, однако главное остается неизменным: стиль регулирования в энергетике. Рынок электроэнергии традиционно является самым зарегулированным рынком в Украине», - сообщил он, выступая на Adam Smith Conferences 16 июля в Киеве.
Одновременно с этим директор по управлению портфелем энергоресурсов D.TRADING заявил, что компания выступает за либерализацию рынка электроэнергии и поддерживает реформы, направленные на развитие конкурентного рынка.
В этом контексте Дмитрий Маляр заметил, что чем больше смелых западных инвесторов будет заходить в Украину с амбициозными проектами, тем более культурный вектор регулирования будет проевропейским.
«Присоединение к ENTSO-e, которое запланировано на 2023, должно было бы в этом помочь. Но организационная и экономическая модель рынка Украины до сих пор не синхронизирована с европейской. Мощные европейские игроки минимизируют участие на рынке Украины», - указал эксперт.
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Среди шагов, которые помогут сделать рынок понятным и более европейским Дмитрий Маляр выделил: приведение цен на электроэнергию к экономически обоснованному уровню, что даст возможность покупать газ и уголь по рыночным ценам и значительно улучшит прогнозируемость рынка, повышение культуры исполнения обязательств по договорам на поставку электроэнергии, угля, газа и стабилизация нормативной база рынка, которая сейчас меняется еженедельно.