Формула определения стоимости угля «Роттердам+» была выгодна для государства Украины, однако противоречила интересам ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала «НАШ».

"Мне довольно забавно слышать, что государство от этого проиграло. Потому что на самом деле государство от этого выиграло, потому что оно получило возможность, чтобы газовые, угольные государственные предприятия получали значительно больше средств за уголь, который они добывают, соответственно сокращается их убыточность. А от как раз кто пострадал-это пострадали как раз ферросплавные заводы Коломойского, поэтому он и развернул эту медиа-кампанию", - заявив экономист в эфире телеканала.

Он подчеркнул, что формула "Роттердам+" была применена на прозрачном и европейскому принципу импортного паритета.

"А что такое формула" Роттердам»"? Это формирование, как для любого сырьевого товара, цены на базе определенного индекса, который устанавливается на какой-то общепризнанной площадке. Такой общепризнанной площадкой является индекс на базе Роттердама", - пояснив Кушнирук.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертом закрыла дело " Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам»" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулировки.

Соответственно, в ходе расследования не был установлен ни ущерб от действия формулы, ни пострадавших.