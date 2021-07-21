В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин назвал три ключевые миссии президента Зеленского.

По мнению Амелина, Зеленский должен выполнить три миссии в Украине и ему это даже успешно удается. Как он говорит, есть задача и президент ее выполняет.

По словам эксперта, первой задачей является ликвидация той коррупционной вертикали, которую создал и усилил Порошенко. Он добавляет, что второй срок этого президента уничтожил бы государство. «С первой задачей Зеленский справился. Вторая миссия его — это показать, что страной должны править профессионалы», - говорит Амелин.

Он отмечает, что сейчас уже абсолютно вся общественность видит непрофессионализм и бессистемность в действиях власти, а потому эту проблему нужно решать.

«Третья роль, третья миссия, которую мы наблюдаем и обсуждаем — это разрушение старых госинститутов», - объясняет гость программы. Как он отмечает, Украине в свое время не пришлось строить институты с самого начала, они достались ей по наследству СССР и, соответственно, они созданы по тогдашним лекалам.

Амелин подчеркивает, что модель управления государства в том же 2013 году сильно отличается от той, что есть сейчас. Попутно он вспоминает президентство Януковича: тогда система работала исправно. «Сегодня решения, принимаемые вверху, часто не исполняются внизу. И это даже никто не контролирует», - возмущается гость программы.

Как сообщала Politeka, Амелин рассказал, насколько в Украине защищено право собственности.

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