Общая бездеятельность Кабинета Министров Украины и конкретно главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского стала причиной аварии на предприятии РовноАзот. Об этом по своей странице в сети Facebook пишет народный депутат Михаил Цымбалюк.

По словам нардепа, вместо комплексного решения экологических проблем, министр экологии Абрамовский более года занят лишь тем, что усиливал позиции своего бизнеса в государственных тендерах.

«Решить проблему вокруг этого предприятия просили во властных кабинетах уже давно – руки до этого не дошли и не доходят и сейчас. А бездействие руководства профильного экологического министерства уже ярко сигнализирует о проблеме в менеджерском подходе решения реальных проблем. Имею надежду, что взрыв на «РовноАзот» станет поучительным уроком для «монобільшості» и «на Банковой» в Киеве относительно эффективности министерского состава Кабмина», - пишет Цимбалюк.

Напомним, 20 июля на заводе "РовноАзот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщали СМИ, 15 июля на внеочередной сессии Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №3091 Об государственный экологический контроль несмотря на критику со стороны бизнеса и экологов. В частности, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что документ не устанавливает прозрачных правил игры в сфере, его принятие приведет лишь к усилению коррупции.