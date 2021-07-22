Зеленский строит свою вертикаль во власти, чтобы в случае чего стабилизировать политическую ситуацию. Так сказал политик Николай Томенко в своем блоге.

Эксперт объясняет, что в любой момент ситуация в Украине может дестабилизироваться, а потому президент пытается удержать под своим контролем все государственные структуры. Томенко считает, что в этой ситуации партии нужна своя вертикаль.

Сейчас же, говорит он, Зеленский формирует себе узкую команду из всех руководящих должностей. «Зеленский выстроил такую вертикаль, где все его люди. Если осенью будет какой-то форс-мажор, то он имеет свою жесткую вертикаль», - подчеркивает Томенко.

Как он отмечает, «Слуга народа» готовится к перевыборам. Политик сделал этот вывод, учитывая финансовое укрепление партии, что понадобится для рекламной кампании. «Серьезно финансово укрепилась команда, потому что весь опыт Януковича и Порошенко они использовали», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что чиновники приходят на работу и любят Украину за наши деньги.

Также Politeka писала о том, что Томенко назвал истинную причину отставки Авакова.