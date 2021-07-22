Формула «Роттердам+» для определения цены на уголь была идентичной формула ценообразования на газ, которые в разное время носили названия «Дюссельдорф+» или «Амстердам+».

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010) Алексей Кучеренко.

«Где логика: газ продавать по формульной цене, привязав к амстердамской бирже, а на уголь говорить, нет – это неправильно. Украинский газ нам доставляют из Дюссельдорфа или Амстердама и мы вроде бы платим за доставку, а почему же с углем должна быть другая история», - заявил нардеп в эфире телеканала «НАШ».

Кучеренко подчеркнул, несмотря на его скептическое отношение к формуле «Роттердам+», все государственные органы — правоохранительные и контролирующие, а также международные эксперты подтвердили законность формулы «Роттердам+» и ее обоснованность.

"Государство говорит, что претензии не имеет к этой формуле. С политической точки зрения мы здесь можем спорить относительно этой формулы, но я вижу решение суда, я вижу прокурорские обращения о закрытии этих дел, я вижу аудиты международных компаний», - добавил Кучеренко.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.