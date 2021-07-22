Политик Борислав Береза жестко раскритиковал нынешний состав Верховной Рады, большинство в которой составляют депутаты партии «Слуга народа».

«Сегодня два года, как украинцы избрали монобольшинство в ВР 9-го созыва. Но кто же пришёл в составе монобольшинства, которое состояло из одной лишь партии "Слуга народа"? Зеленский привёл в ВР насильника Иванисова, вора пива из магазина и обвиняемого в коррупции наркомана Юрченко, Богдана Анал-табу Яременко, фермера из КоломОйского района, отрицающего коронавирус Камельчука, "продавца собак" Брагара, знатока по "некачественным детям" Третьякову, лоббистов игорного бизнеса и украинофоба Шевченко, вруна Арахамию и эталон косноязыкости Безуглую, конечно же корабельные сосны и эксперта по этим корабельным соснам Корниенко, а так же остальной хор блатных, тупых и нищих умом, которые и составляют #моносброд», - написал политик на свое странице в Facebook.

«Сегодня их ловят бухими и обдолбаными за рулём автомобиля, уличают в откровенном лоббизме, НАБУ выписывает им подозрения в коррупции, а их помощников регулярно ловят на взятках. Они стыдливо не называют олигархов олигархами, ведь они кормятся с рук этих олигархов и приходят в ВР с дорогими сумочками, хотя до депутатства получали соцпомощь или были безработными. Для многих из них уже наступил "конец эпохи бедности" и они пустились во все тяжкие торгуя, как дорогие шлюхи правками, голосами и законопроектами. Они всегда голосуют за то, что им говорят на Банковой и даже не читают законопроекты. Да и зачем им читать, если голосуют они по команде и получают пухлые конверты за бесспорное подчинение. Тот же глава комитета Андрей Клочко даже не может с трибуны ВР сказать за что идёт голосование и регулярно поминает Бога. Если такой глава комитета, то уровень остальных вы представляете? Этого уровня хватает лишь на то, чтоб сидя в ВР играть в игры на телефоне, заказывать проституток, рассматривать голых мужиков, покупать машины, радоваться деребану, читать российские сайты, массажировать друг другу спину и тупо ловиться на переписке с любовницами. В общем, они уже два года ежедневно доказывают свою никчемность и некомпетентность», - негодует Береза.

По его мнению, изменить ситуацию могут только досрочные парламентские выборы. Он прогнозирует, что соответствующие процессы начнутся уже осенью.

«Когда у человека перхоть, то он не заботливо оберегает её, а лечит или в крайнем случае пользуется специальным шампунем и смывает перхоть. "Слуги" - это перхоть нашей политики и от этой перхоти пора избавиться. Поэтому пора поднимать вопрос перевыборов ВР, к которой есть недоверие у подавляющего большинства украинцев и презрение у наших западных партнёров. С этим бродячим шапито пора заканчивать, даже если клоуны не хотят покидать свои места. И осенью надо начинать процессы, которые приведут к досрочным перевыборам. Верховная Рада должна вновь стать парламентом. И надо сделать все, чтоб следующий созыв был качественно лучше. Но это, к счастью, не сложно. Хотя в наших условиях возможно все...», - утверждает Борислав Береза.