Инициатива УЗ повысить тарифы на перевозку угля по железной дороге на 30% усугубит кризисную ситуацию в энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба"ДТЭК Энерго", комментируя недавно обнародованный проект приказа Мининфраструктуры.

«Инициатива дополнительно повышает затраты тепловой генерации до 2 млрд грн в год. Тем более, эти расходы не были запланированы производителями электроэнергии, поскольку инициатива «Укрзализныци» не была предусмотрена финансовым планом предприятия», - отметили в «ДТЭК Энерго».

В ситуации, в которой на сегодняшний день находится энергетическая отрасль, отметили в компании, инициатива повысить тарифы на перевозку угля лишь углубит системный кризис в энергетике, при этом не решая проблем УЗ.

В проекте приказа о повышении тарифов, не предоставлено никаких экономических расчетов целесообразности повышения тарифов и влияние роста на отдельные отрасли экономики, и на такие низкомаржинальные грузы как уголь и строительные материалы.

"При действующих тарифах грузовые перевозки являются прибыльными. Их рентабельность превышает 20%. Калькуляция себестоимости услуг Укрзализныци для перевозок отдельно каждого вида груза (в т. ч угля), предприятием не осуществляется, то есть данных, которые бы свидетельствовали об убыточности перевозок по железной дороге угля отсутствуют. Не секретом является и то, что глубоко убыточными являются не грузовые, а пассажирские перевозки (убыток составляет до 13 млрд грн в год), которые дотируются за счет грузовых перевозок», - пояснили в компании.

В «ДТЭК Энерго» призвали Мининфраструктуры и «Укрзализныци» отозвать проект приказа об увеличении тарифов на железнодорожные перевозки и вместе с Минэкономики и экспертным обществом, профильными бизнес-ассоциациями реформировать тарифную политику УЗ.

Напомним, ранее с резкой критикой инициативы Укрзализныци выступила Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины. Там отметили, что она приведет к общему кризису в угольной и энергетической отраслях.