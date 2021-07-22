Долговой кризис в зеленой энергетике Украины не решается из-за игнорирования государством прописанных в законодательстве обязательств, написала член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Галина Шмидт.

Она напомнила, что 21 июля исполнился год с момента принятия парламентом эпохального – как тогда казалось – закона №810-ІХ «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».

"Кризис на рынке возобновляемой энергетики по состоянию на теперь имеет все признаки углубления. Обещания, предоставленные государством инвесторам и юридически закрепленные в законе, не только не выполняются, но и, наоборот, создаются новые искусственные барьеры на пути развития отрасли», - заявила Шмидт.

По ее словам, как следствие, приток новых инвестиций в украинскую экономику почти остановилось.

При этом она расписала, что из того, что предусмотрено законом 810-ІХ, выполняется, а что нет. Например, указывает она, инвесторы сразу согласились на сокращение зеленых тарифов после принятия закона и его подписания президентом Владимиром Зеленским.

Однако она добавляет, что несмотря на то что вопрос оплаты за электроэнергию с ВИЭ был самым болезненным и ключевым, он до сих пор остается нерешенным.

"На сегодня производители "зеленой" электроэнергии получили лишь около 6,1 млрд грн, то есть 27% от размера долга за 2020 год. Кроме того, как снежная лавина, растет задолженность уже и за нынешние поставки электроэнергии», - сказала член правления УВЭА.

Она сообщила, что правительство должно было обеспечить возмещение 20% выплат за зеленую электроэнергию из госбюджета 2021 года, однако умышленно не заложило эти средства при планировании бюджета.

«Уже имеющаяся задолженность по оплате производителям «зеленой» электроэнергии на июнь 2021 года составляет уже около 2,1 млрд грн», - сообщила она.

Среди других проблем она назвала то, что в соответствии с украинским законодательством «зеленые» аукционы должны были состояться еще в 2019 году, их запуск постоянно откладывается. Кроме того, закон №810-IX содержит государственные гарантии относительно стабильности норм законодательства в течение действия «зеленого» тарифа (до 31 декабря 2029 года), «кроме законодательства, которое уменьшает размер налогов или сборов или отменяет их». Зато, отмечает Шмидт, правительство 1 июля 2021 года законопроектом №5600 инициировало введение акцизного сбора на электроэнергию из возобновляемых источников.

«Ззамість того, чтобы уменьшить размер налогов или сборов или «улучшить положение субъектов хозяйствования» в секторе ВИЭ, как это указано в законе 810-IX, правительство сам инициирует нарушение принятых положений через запланированное введение дополнительного акцизного налога. Это является фактическим сокращением размера "зеленого" тарифа. Таким образом Кабмин снова пренебрегает своими обязательствами перед национальными и международными инвесторами в ВИЭ и финансовыми институтами», - подчеркнула Шмидт.

"Выполнение положений закона №810-IX, который был призван урегулировать кризис, было фактически полностью проигнорировано властями. Очень хочется чтобы следующая годовщина его принятия стала символом успеха рынка и плодотворного сотрудничества, а не очередным напоминание правительству о его обязанности и обещания», - подытожила она.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По мнению Кшиштофа Рогульського, консультанта правительства по вопросам функционирования энергорынка, производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию тока и сейчас это происходит не правильным образом, поскольку такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии – население и предприятия.