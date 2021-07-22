Запланированное "Укрзализныцей" (УЗ) повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к тому, что клиенты будут массово переходить на перевозки автомобильным транспортом, что сведет на нет эффект от реализации программы президента "Большая стройка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Самое печальное, что "Укрзализныця" за такое повышение тарифов не получит ожидаемых доходов. "Укрзализныця" заявляет, что там должно быть где-то 2 млрд грн до конца этого года и 10 млрд грн дополнительно в следующем году. Но этих денег не будет, потому что мы увидим ускоренное бегство клиентов с "Укрзализныци", прежде всего - на автомобильные дороги", - сказал он.

По словам Гусака, увеличение нагрузки на автомобильные дороги фактически сведет на нет эффект от реализации программы "Большая стройка".

"Дороги будут разрушаться быстрее, и это сведет на нет эффект от реализации программы президента Украины "Большая стройка". Более того, из-за более подорожания стоимости перевозки основных строительных материалов уменьшится и сам объем "Большой стройки", ведь вряд ли кто-то даст дополнительные деньги, а расходы возрастут", - сказал он.

Тарифы на грузоперевозки: что необходимо знать

"Укрзализныця" в два этапа планирует повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы улучшить свои финансовые возможности.

Как сказано в приказе Мининфраструктуры, с 1 сентября 2021 года будут повышены на 8% тарифы на перевозку грузов 1-го та 2-го тарифных классов. Следующий этап повышения на эти классы грузов предусмотрено провести с 1 января 2022 года: для 1-го тарифного класса - на 20,4%, 2-го класса - на 6,5%.