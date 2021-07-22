Законопроект 5600 предусматривает не только повышение налогов для всех отраслей, но и предоставление несвойственных для налоговых органов карательных функций. Об этом заявил экспремьер министр Владимир Гройсман в программе "Хард з Влащенко" на канале Украина24.

«5600 – это налоги, повышение налогов всем. С одной стороны повышение налогов людям, а с другой стороны несвойственны карательные функции налоговых органов по отношению к предпринимателям, по отношению к предпринимательству. В таком климате вообще кто-то будет развиваться? Нет, потому что если завтра придет налоговик и напишет тебе штраф миллион безосновательно, будут списаны со счета деньги, то ты будешь ходить по судам, забирать свое. А он ответственности за это не несет», - отметил он.

По словам Гройсмана, наоборот, необходимо определить приоритетные для экономики области и ввести мораторий на пересмотр налогов на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Именно это позволит стабилизировать экономику и выйти из кризиса.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Сообщалось, что народные депутаты подали более 10 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта №5600 о повышении ряда налоговых ставок.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду отклонить законопроект, поскольку законодательные нормы, которые содержатся в нем, могут привести к нарушению принципа стабильности налогового законодательства.