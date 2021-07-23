В новой программе «Главное» на канале «My.ua» политолог и политтехнолог Виктор Таран прокомментировал статью Путина, которую опубликовал Кремль.

«Я не согласен с тезисом людей, которые говорят, что эту статью не нужно анализировать и нужно сделать вид, что ее не было. Потому что мы должны понимать, что рядом с нами находится вор, бандит и маньяк. Если мы не будем смотреть и наблюдать за его движениями, мы можем упустить, когда он в очередной раз на нас нападет. Если взять конкретно статью Путина, то мы должны признать, что она писалась не для Украины и не для украинцев», - подчеркнул он.

Таран считает, что статья Путина была направлена именно на Запад к культурным интеллектуалам, политикам, журналистам и к людям, которые влияют на принятие решений. Путин дает им посылы, считает он, что Украина – это непонятно как созданная территория и является вымыслом Австро-Польского штаба, которую когда-то в 19 веке специально придумали, чтобы нас разделить, а на самом деле у нас один народ.

«Путин считает, что мы все русские, православные, общаемся на одном языке, имеем общую историю и героев. И, несмотря на все попытки, которые пытается сделать Запад через своих агентов влияния, у нас все равно общая территория и мы вроде понимаем, что они сейчас стали независимыми, но это не полная независимость. По этому поводу в этой статье очень показательна фраза, которая звучит как: полный суверенитет Украины возможен только в составе РФ», - акцентировал он.

Таран сказал, что при этом он написал про уже частичное возвращение украинских территорий в состав Российской империи, намекая на Крым.

«Поэтому это все прямой сигнал для Запада, что он и дальше будет посягать на украинские территории и в этом контексте Путин хочет посмотреть, как будет действовать Запад», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что касается содержания статьи, то на самом деле ничего нового в ней Путин не сказал.

Также ранее для Politeka Яли называл главную цель статьи Путина про «один народ».