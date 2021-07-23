Иностранные инвесторы выступают категорически против налоговых изменений законодательства, в частности относительно введения кабмином акцизного сбора для предприятий зеленой энергетики

Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, комментируя правительственный законопроект № 5600, который в сентябре будут готовить ко второму чтению в парламенте.

«Он принесет больше негатива чем позитива, а именно в разрезе развития зеленой чистой ВИЭ. Наша ассоциация категорически против внедрения изменений в законодательстве, а именно отмены льгот по акцизу произведенной электроэнергии из ВИЭ», - сказала Гуменюк.

По мнению ЕУЕА, это абсолютно неправильно и несправедливо к тем инвесторам, которые сейчас уже построили свои проекты, украинские инвесторы, иностранные инвесторы.

По ее словам, больше всего от акцизного сбора могут пострадать такие инвесторы в зеленую энергетику Украины: малый средний бизнес, частные домохозяйстве, большие и малые инвесторы.

«Около 30% компаний, по нашим подсчетам – это представители со всего мира, федерация ведет интенсивную работу с посольствами государств, которые крайне возмущены отношение к компаниям, которые зашли на рынок Украины и получают здесь очередные ретроспективные изменения», - сказала Гуменюк.

Она добавила, что законопроект №5600 не будет способствовать стабилизации сектора, не будет способствовать привлечению новых инвестиций в отрасль, не будет способствовать дальнейшему развитию ВИЭ.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.