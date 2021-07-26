Депутат Галина Янченко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказала о Минских договоренностях. По ее словам, вряд ли они будут использованы как основные условия для урегулирования конфликта.

«В том виде, в котором они сейчас, я очень надеюсь, что они не пройдут. Не пройдут хотя бы по тем причинам, что Зеленский постепенно 2 года заявлял, что логика в этих пунктах отсутствует. Нельзя проводить выборы под дулами боевиков-террористов», - отметила Янченко.

По словам Янченко, Банковая не изменит свой взгляд на Минские договоренности в ближайшее время точно, поэтому вряд ли они будут использованы в качестве главных положений для урегулирования.

«Это было многократно озвучено международным партнером и на Нормандской встрече в декабре 2019 года. Тогда были получены первые положительные сигналы со стороны Меркель, что она считает, что Минские договоренности не являются окаменевшими», - подчеркнула эксперт.

Как отметила Янченко, представители России в ответ на критику Минских договоренностей реагируют очень негативно, считая, что Запад делает непонятно что.

«Я думаю, что вряд ли Минские договоренности, в том порядке, в котором принял Порошенко, могут быть реализованы», - сказала Янченко.

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