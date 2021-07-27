Олигарх Игорь Коломойский продолжает свою пиар-кампанию по дискредитации рыночной формулы ценообразования на уголь «Роттердам+», чтобы потом заставить государство Украина выплатить ему сотни миллионов долларов безосновательной компенсации.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.



«Стоит понимать, зачем Коломойский продолжает эту пиар-кампанию по дискредитации ценообразования на уголь для ТЭС и ТЭЦ на базе «Роттердам+». Он сможет через свои ферросплавные заводы подавать иски против Украины на компенсацию нанесенных ему убытков» на сотни миллионов долларов. Потому что на самом деле, никоим образом не государство, а именно его бизнес пострадал от введения прозрачной формулы ценообразования на уголь», - сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что до введения формулы «Роттердам+» ферросплавные заводы Коломойского необоснованно получали электроэнергию по заниженной цене. Экономист добавил, что заводы олигарха единственными на всю страну считают себя «пострадавшими» от формулы «Роттердам+».

Именно Коломойский, по словам Кушнирука, на самом деле управляет детективами НАБУ и всем процессом «Роттердам+».

"За уголовным делом введение формулы" Роттердам+", и за всей информационной кампанией по ее дискредитации стоит господин Коломойский. Его люди напрямую управляют детективами НАБУ и так называемыми “антикоррупционными” активистами, используя их в своих интересах», - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.