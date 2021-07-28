Государственная компания «Центрэнерго» предупредила Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) о критической ситуации с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду
Об этом говорится
«В связи с критической ситуацией, которая сложилась на рынке электрической энергии, «Центрэнерго» столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства. В свою очередь снижение поступлений средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Из-за нехватки оборотных средств, под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы и накопления достаточных запасов угля», - говорится в обращении.
Госкомпания призвала СНБО, правительство и Минэнерго вмешаться в ситуацию.
«Просим принять необходимые меры для регулирования рынка, а именно обязать НКРЭКУ принять минимальные прайс-кепи и отменить максимальные прайс-кепы, а также провести проверку участников рынка касательно манипуляций, ввести плату за мощность, выделить средства с резервного фонда для закупки угля с целью бесперебойного прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022 года», - говорится в обращении госкомпании.
Напомним, с начала июля каждый третий ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС с 6 по 20 июля была вовсе остановлена.
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Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.
По в первой половине июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед не превышала 1 грн/кВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным «Донбассэнерго»).
Компания «Донбассэнерго» причиной аномального обвала цен компания назвала «систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм».