Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о главном политическом событие августа – Крымской платформе, а также о том, как будет происходить празднование 30 лет Независимости Украины.

Она напомнила, что в День Государственного флага, 23 августа, состоится первый саммит Крымской платформы, который должен принять документ о деоккупации.

«Ряд стран уже подтвердили участие в саммите Крымской платформы на уровне высших представителей государств, но на данном этапе по инициативе МИД Украины решило не называть эти страны. США во время саммита Крымской платформы будет представлять министр транспорта, демократ Питер Буттиджедж», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что, по словам Мустафы Джемилева, Буттиджедж – довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, а Байден по ряду причин не сможет посетить День Независимости и Крымскую платформу.

«С Байденом или без него, но в августе нас с вами ждет главный государственный праздник года - нашей стране исполнится 30 лет. Многие скажут, что это пир во время чумы, но наш президент все еще верит, что юбилейный день рождения Украины может стать прекрасным поводом для решения геополитических проблем», - говорит Завальнюк.

Журналистка сообщила, что слоган празднования – «Ты у меня одна!», а глава государства заявил, что праздничные мероприятия к 30-летию независимости продлятся три дня.

Так, отмечает Завальнюк, 22 августа состоится вручение новой премии – «Национальная легенда», а поскольку мировые лидеры приедут в Украину со своими вторыми половинками, 23 августа также состоится основанный Украиной Саммит первых леди и джентльменов, на котором будут подниматься проблемы климата и окружающей среды, гендерного равенства, безбарьерности.

Кроме этого, запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета, а также 24 августа состоится парад Вооруженных Сил Украины, добавила журналистка.

Ранее Politeka сообщала, что Кремень назвал главное условие украинской государственности.