«Умные» сети или Smart Grid позволят решить немало проблем энергетики, как то прогнозировать и управлять пиковыми нагрузками и интегрировать «зеленую» энергетику. Развитие "умных" электросетей стало возможным благодаря внедрению RAB-тарифов для ОСР. Об этом рассказал и. о. генерального директора Хмельницкоблэнерго Олег Козачук.



«Развитие «умных» сетей не является самоцелью энергетики. Они являются рациональным способом решения будущих проблем: интеграции возобновляемых источников электроэнергии, распределенной генерации( просьюмеров), сохранения и повышения безопасности и качества энергоснабжения», сообщил и. о. генерального директора Хмельницкоблэнерго Олег Козачук во время обсуждения вопроса развития энергетической инфраструктуры в рамках Украинского энергетического форума.



Согласно концепции развития «умных сетей» Министерства энергетики Украины, за 10 лет планируется инвестировать 149 млрд грн в развитие умных технологий в электросетях. Основным источником этих инвестиций должен быть RAB-тариф.

Зато, по расчетам, которые представил Хмельницкоблэнерго, прогнозируемые экономические выгоды от таких инвестиций – 170 млрд грн.



По словам энергоэксперта, именно «умные» сети или Smart Grid позволят прогнозировать и управлять пиковыми нагрузками в энергосистеме и избыточными энергобалансами. "Современные модернизированные сети позволят украинским компаниям предоставлять услуги по энергоэффективности, интегрировать электромобили и развивать сети электрозарядок» - рассказал Козачук. Кроме того, благодаря концепции развития «умных» сетей планируется уменьшение потерь в электросетях, улучшение показателя SAIDI (времени отключения света у потребителей) и SAIFI.



Напомним, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап сообщил, что RAB-тариф поможет в развитии электросетей и принесет 72 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджеты разных уровней.