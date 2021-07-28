Искусственно созданный миф под названием «Роттердам+» оказался обманом и политическим фейком, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.



«Вся эта история с «Роттердам+» - это чистой воды фейк, на котором делали политику. Это был огромный обман, гигантская ложь, огромный политический фейк и понадобилось несколько лет, чтобы его развеять», - заявил Ляшко в эфире телеканала «Украина24».



Он подчеркнул, что после 4 лет обмана, правоохранительные органы наконец признали, что в этом деле нет и не было состава преступления.



«Я считаю, что вообще надо уголовное дело возбудить против тех, кто выдумал эту историю с «Роттердам +» и всех их в тюрьму посадить за то, что они обманывали украинцев. Есть решение антикоррупционного суда, есть решение Специализированной прокуратуры, есть решение судей, какие еще решения должны быть чтобы наконец понять-Папы Римского?",- одолевал Ляшко.



Ранее сообщалось, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.



Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.



