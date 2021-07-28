Из-за неэффективного управления, отсутствия реформы и тотальной коррупции Укрзализныця теряет миллиарды гривен. Поэтому пока компания не будет реформирована, любое повышение тарифов не улучшит ситуацию на предприятии

Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

«За последние несколько лет мы видим, что кто только не руководил Укрзализныцей. И сосед из Польши, который хорошо играл на гитаре, и исполняющий обязанности из Сербии. То есть, систематически назначаются люди, не имеющие программы развития этой отрасли. А она чрезвычайно

важная, это стратегическая отрасль Украины, приравненная к военной», - напомнил нардеп в

эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, решение повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге – это путь в никуда, несмотря на то, что коррупционная составляющая в компании только за 2020 год составила 8 миллиардов гривен. Ведь проблемы в компании это не решит, а повышение ляжет на плечи всех украинцев.

"Повышение тарифов это ошибочный путь. Во-первых, нет программы. Во-вторых, это повышение

переложится на плечи населения-независимо от того, будет ли это сырье или конкретный другой груз. Более того: грузоотправители начнут искать другие, альтернативные пути доставки этого груза», - пояснил Цымбалюк.

Он выразил убеждение, что единственным путем решения проблем у компании является реформа, которая позволит разделить железную дорогу на несколько стратегических предприятий.

"Следует разделить ее на несколько направлений. Первый-те, кто занимаются пассажирскими

перевозками. Они во всем мире, в частности в Европе, дотированы государством. Второй – те, кто занимаются грузовыми перевозками, и формируют реальные, прозрачные тарифы. А третье-те, кто сейчас обслуживает: железнодорожный путь, который на 80% уже изношен, вагоны. Это должны быть отдельные хозяйствующие субъекты, но в составе государственного предприятия», - сказал народный депутат.

Он призвал премьер-министра разобраться с Наблюдательным советом, в который входят иностранцы – которые, независимо от убытков УЗ, исправно получают миллионные зарплаты, но не несут никакой ответственности за ее состояние.

«Важно, чтобы премьер-министр, не подводя в целом власть, разобрался с этой ситуацией и назначал на должность руководителя Укрзализныци того человека, который защитит программу развития отрасли», - резюмировал Цимбалюк.

Как известно, Минифраструктуры намерен установить тарифы для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса, а также увеличить тарифы на грузы 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года, и еще на 20,4% - с 01.01.2022 года.

Ранее НПО "Укркокс" обратилось в Министерство инфраструктуры Украины отозвать Проект приказа о повышении железнодорожных тарифов, ведь такое решение экономически необоснованное и будет иметь катастрофические последствия для коксохимов Украины.