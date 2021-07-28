7 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании «Центрэнерго» не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия угля и газа.

Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Укрэнерго».

Три блока не работают на Змиевской ТЭС (Харьковская обл.), и по два на Трипольской (Киевская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.).

В целом по состоянию на 12:00 28 июля, из 23 блоков ТЭС «Центрэнерго» электроэнергию вырабатывают только 6 блоков.

Напомним, накануне госкомпания «Центрэнерго» обратилась к СНБО с просьбой вмешаться в ситуацию из-за критической ситуации с подготовкой к зимнему периоду.

В частности, компания попросила СНБО обязать Регулятор пересмотреть свою политику относительной искусственных ценовых ограничений для производителей, а также выделить средства на закупку угля из резервного фонда.

Причиной критической ситуации госкомпания назвала манипуляции трейдеров-посредником, которые массово отказывают выполнять свои обязательства по двусторонним контрактам.