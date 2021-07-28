Европейская Бизнес Ассоциация призвала правительство в ближайшие сроки разработать механизм финансирования мер экомодернизации энергетики, предусмотренных Национальным планом сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ), чтобы не сорвать процесс экоекомодернизации энергетики.



Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении ассоциации. В нем анализируется принятое 16 июля Верховной Радой постановление №5129 об имплементации Нацплана по выбросам.

Документом предусматривается реализация НПСВ, в частности, сокращение выбросов диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц (пыли), определение источников и инструментов финансирования екомодернізації, обновление плана и перечня установок, которые нуждаются в модернизации или вывода из эксплуатации и др.



"Принятое постановление-это не только напоминание об обязательствах Украины перед Международным обществом в части уменьшения промышленного загрязнения. Это своеобразный шаг навстречу энергетической независимости нашего государства, особенно важный в свете последних изменений относительно украинского энергетического будущего. В этом контексте критически важным встает вопрос о разработке механизма финансирования мероприятий, которые предусмотрены НПСВ, без которых реализация екомодернізації энергетики будет сорвана", - подчеркнули в ассоциации.



Как сообщалось ранее украинские ТЭС не могут выполнить модернизацию на сокращение выбросов за отсутствия средств на обычные ремонты. По данным Минэнерго, на реализацию этих инициатив нужно минимум 4,3 млрд евро, поэтому в профильном министерстве занялись актуализацией Нацплана и поиском механизмов финансирования экомодернизации.

Напомним, НПСВ был утвержден распоряжением Кабмина в ноябре 2017 года. Он имеет целью снизить на 72% выбросы оксидов азота до 2033 года, на 95% выбросы серы и пыли до 2028 года. С этой целью в НПСВ определено 90 установок, на которых должны быть установлены пыле-, серо - и азотоочистки. Еще 135 установок после отработки определенного времени (20 или 40 тысяч часов) должны быть выведены из эксплуатации.